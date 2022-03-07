Над Киевом сбили два вражеских самолета - Генштаб [ Редактировать ]
Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом два вражеских самолета. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Напомним, что по данным ВСУ на утро 7 марта, украинские военные сбили уже 88 российских самолетов и вертолетов.
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