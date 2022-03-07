Сегодня, 7 марта, ведущие законодатели США по вопросам торговли объявили о плане законодательного запрета на импорт российских энергоносителей и прекращении нормальных торговых отношений со страной-террористом Россией.

Об этом сообщил Reuters.

"Эти меры дадут четкий сигнал путину, что его война неприемлема, и Соединенные Штаты твердо стоят на стороне наших союзников по НАТО", - заявили законодатели.



Соответствующее заявление опубликовали глава комитета палаты представителей Ричард Нил и глава финансового комитета Сената Рон Уайден, оба демократа, а также их республиканские коллеги, представитель Кевин Брэди и сенатор Майк Краппо.

Они сказали, что закон предоставит президенту США Джо Байдену полномочия повышать пошлины на товары из России и Беларуси и потребовать от торгового представителя США Кэтрин Тай добиваться прекращения участия страны-агрессора России во Всемирной торговой организации. Тай также будет обязан добиваться прекращения предлагаемого вступления Беларуси в ВТО.

"USTR рассматривает ряд вариантов и сотрудничает с членами Конгресса, чтобы продвинуть решительный, эффективный и единый глобальный ответ на умышленное, неспровоцированное и неоправданное нападение путина на Украину", - говорится в заявлении представителя USTR.

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