В понедельник, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Зеленский заверил, что вопреки боевым действиям России на территории нашего государства и слухам, которые про него распространяют, он остается в Киеве.

Глава государства также отметил, что никого не боится и намерен оставаться в стране до тех пор, пока мы не одержим победу.

Зеленский заявил, что русские нацисты рвутся к Киеву с запада, севера и востока.

"Я остаюсь в Киеве. На Банковой. Не прячась. И никого не боюсь. Столько, сколько нужно, чтобы победить в этой войне!", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленского наградили медалью Свободы Рональда Рейгана.