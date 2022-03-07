"Никого не боюсь и остаюсь в Киеве": Зеленский обратился к украинцам (видео) [ Редактировать ]
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В понедельник, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Зеленский заверил, что вопреки боевым действиям России на территории нашего государства и слухам, которые про него распространяют, он остается в Киеве.
Глава государства также отметил, что никого не боится и намерен оставаться в стране до тех пор, пока мы не одержим победу.
Зеленский заявил, что русские нацисты рвутся к Киеву с запада, севера и востока.
"Я остаюсь в Киеве. На Банковой. Не прячась. И никого не боюсь. Столько, сколько нужно, чтобы победить в этой войне!", - заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленского наградили медалью Свободы Рональда Рейгана.
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