В Сумах оккупанты расстреляли частный дом [ Редактировать ]
Фото: обстрел в Сумах
Во вторник, 8 марта, российские оккупанты обстреляли частный дом в Сумах. Сообщается, что солдаты попали в дом по улице Сергея Лазо.
Позже в сети появилось видео жутких последствий обстрела.
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