"Не финансируйте насилие": Кулеба призвал бизнес изолировать Россию [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал обращение к иностранным компаниям с призывом разорвать все экономические связи с Россией после развязывания войны против Украины.
Украинские власти попросили глобальный бизнес прекратить или хотя бы приостановить сделки с Россией и на ее территории.
Кулеба верит, что социально ответственные компании должны отказаться от "финансирования насилия, убийств и преступлений против человечности".
Глава МИД также призвал поделиться полным текстом заявления со всем мировым бизнес-сообществом. Кроме того, Кулеба привел пример компании Shell, которая сделала "нравственный и ответственный шаг", отказавшись от проектов с РФ.
Ukraine requests the ethically and socially responsible global businesses to stop or suspend operations with or in Russia, therefore refusing to finance its violence, murders, and crimes against humanity. Please read and share my full appeal to global business community below. pic.twitter.com/mazfXa7XU8— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022
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