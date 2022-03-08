Shell и BP объявили об отказе от российских нефти и газа [ Редактировать ]
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell из-за российского вторжения в Украину намерена поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ. Об этом сообщается в заявлении Shell.
В качестве первого шага компания немедленно прекратит все спотовые закупки российской нефти и не будет продлевать срочные контракты по ней, закроет в России свои АЗС, а также производство авиационного топлива и смазочных материалов.
В сотрудничестве с западными властями Shell изменит цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить из нее российское сырье. В компании отметили, что поиски альтернатив могут занять несколько недель и привести к снижению производительности ряда нефтеперерабатывающих заводов компании.
В компании British Petroleum также заявили, что откажутся от заключения новых контрактов на покупку российских нефти и газа (кроме экстренных ситуаций), но продолжат покупать российские углеводороды по существующим контрактам.
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