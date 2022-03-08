Российские войска вечером 8 марта запустили по Борисполю в Киевской области три ракеты. Украинским военным удалось сбить две ракеты, а третья попала в воинскую часть.

Об этом сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко.

"Оперативная информация. Действительно, пролетело над нами три ракеты. Две из них были ликвидированы силами ПВО, одна попала на территорию воинской части. Объявление тревоги воздушной в городе не происходило. Была четко понятна траектория полета. Отработала хорошо ПВО, поэтому все нормально, ситуация контролируемая", – рассказал Борисенко.

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