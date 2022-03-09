Рубль "в коме": россияне атакуют банкоматы даже ночью [ Редактировать ]
В России стоимость доллара на наличном рынке достигает новых высот - по состоянию на утро 9 марта она достигла отметки в 190 рублей.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.
При этом во многих обменниках в России закончилась валюта, они не открываются, поскольку пустые. А Банк России принял решение "в связи со складывающейся ситуацией" не открывать торги акциями.
Ночью в Москве СМИ засняли очередь у банкомата:
по теме
Prev Next
02 марта 2022 10:03 Олигарх Абрамович продает свои активы и имущество - The Times
Олигарх Абрамович продает свои активы
09 марта 2022 09:20 Четырнадцатый день войны: в Генштабе заявили о потерях врага
Российско-оккупационные войска терпят колоссальные потери в Украине
09 марта 2022 08:45 В Черниговской области местная тероборона разгромила врага
В сети показали фото последствий
09 марта 2022 08:22 За пару месяцев Россия может лишиться большинства лекарств
В ближайшие месяцы фарминдустрия столкнется с нехваткой сырья для изготовления лекарств
09 марта 2022 07:58 Россия стремительно теряет военную технику в Украине - CNN
По данным разведки США, российские войска стремительно теряют технику в Украине