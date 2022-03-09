В России стоимость доллара на наличном рынке достигает новых высот - по состоянию на утро 9 марта она достигла отметки в 190 рублей.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.

При этом во многих обменниках в России закончилась валюта, они не открываются, поскольку пустые. А Банк России принял решение "в связи со складывающейся ситуацией" не открывать торги акциями.

Ночью в Москве СМИ засняли очередь у банкомата: