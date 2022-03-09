В Энергодаре откроют гуманитарный коридор в Запорожье [ Редактировать ]
В среду, 9 марта, в городе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе АЭС, откроют гуманитарный коридор в Запорожье. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
Утром в городе объявили режим прекращения огня.
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