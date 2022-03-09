Коридоры для эвакуации: Верещук назвала все маршруты на 9 марта (видео) [ Редактировать ]
В среду, 9 марта, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сделала заявление о гуманитарных коридорах.
Утром мы получили информацию от России о согласовании ранее предложенных нами маршрутов.
Ирина Верещук сообщила о новых гуманитарных коридорах:
- Энергодар - Запорожье
- Сумы - Полтава
- Мариуполь - Запорожье
- Волноваха - Покровск
- Изюм - Лозовая
- Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель - Киев
9 марта, с 9:00 вводится режим прекращения огня.
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