"Чтобы взять Киев, нужно три армии, которых у них нет" - Арестович

Российские войска могут попробовать штурмовать Киев, но у них нет сил, чтобы его взять. Об этом в эфире украинского телевидения заявил советник главы Офисе президента Украины Алексей Арестович