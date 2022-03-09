Оккупанты готовятся захватить Киев - ВСУ [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины сообщили, что российские оккупанты готовятся к захвату Киева.
"Согласно имеющейся информации, враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев", - говорится в заявлении ВСУ.
Также в ведомстве добавили, что после неудачного наступления в направлении Фастова противник предпринимает попытки возобновления наступательных действий в указанном направлении.
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