Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский по переговорам с Россией отмечает, что украинская сторона будет готовиться к следующим раундам.
Об этом он сказал в видеообращении.
Зеленский напомнил, что мир отвечает на агрессию России против Украины "мощно, санкционными пакетами".
"Утром говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Имеем полное понимание, полную поддержку. Ночью вернулась наша делегация из Беларуси, с переговоров. Заслушаю их доклад. Будем готовиться к следующим раундам переговоров. Ради Украины, ради мира", - сказал он.
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