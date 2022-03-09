Во Львов прибыли эвакуированные из Сум люди [ Редактировать ]
В среду, 9 марта, из Сум во Львов после нескольких неудачных попыток удалось эвакуировать около 900 человек. Об этом сообщили в "Укрзализныце".
Первый гуманитарный коридор в действии... Это около 900 детей, женщин и иностранцев.
В ведомстве добавили, что в ближайшие часы прибудет еще один поезд в котором 1200 человек. Далее часть эвакуированных пассажиров отправилась в Польшу.
"Укрзализныця" благодарна всем, кто был причастен к организации этого эвакуационного маршрута, и прямо сейчас дает эвакуационные рейсы для жителей Бучи и Ирпеня".
Отметим, что 9 марта оккупанты не пропустили автобусы с мирными жителями, которые хотели эвакуироваться из Бучи и Гостомеля.
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