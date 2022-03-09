"Есть определенные сложности": Блинкен об истребителях МиГ-29 для Украины [ Редактировать ]
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Госсекретарь США Энтон Блинкен рассказал о трудностях по плану доставки польских МиГ-29 в Украину.
Об этом он заявил на совместной прессконференции с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщает The Gardian.
"Я думаю, мы видим, что предложение Польши показывает, что есть определенные сложности, которые представляет этот вопрос, когда речь идет о предоставлении помощи в сфере безопасности. Мы должны убедиться, что делаем это правильно", – сказал госсекретарь США.
Он отметил, что вылет из американской базы НАТО в Германии для полета в воздушное пространство над Украиной вызывает серьезную обеспокоенность для всего Альянса.
"Итак, мы должны проработать особенности этих вещей в будущем. Нам просто непонятно, что есть серьезное обоснование для того, чтобы делать это так, как было предложено вчера", - добавил Блинкен.
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