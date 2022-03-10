Під Києвом зупинено просування російської колони [ Редактировать ]
Фото: социальные сети
На Броварському напрямку під Києвом зупинено просування російської колони.
Це результат спільних дій 72-ої бригади та бійців полку "Азов".
по теме
Prev Next
06 марта 2022 20:06 Напад Росії: яка ситуація у Київській області
В неділю, 6 березня, український державний та громадський діяч Олексій Кулеба розповів про те, яка зараз ситуація на Київщині
06 марта 2022 07:43 В Киеве прогремел мощный взрыв
В воскресенье, 6 марта, в столице Украины, Киеве, прогремел мощный взрыв
04 марта 2022 08:38 Враг сосредоточен на окружении Киева - Генштаб
В Генеральном штабе ВСУ опубликовали оперативную информацию о российском вторжении в Украину на утро пятницы, 4 марта
01 марта 2022 07:44 Российский снаряд попал в роддом под Киевом
Недалеко от Киева российский снаряд попал в роддом частной сети "Адонис"
10 марта 2022 10:36 Встреча Кулебы и Лаврова: ключевые требования Украины
В четверг, 10 марта, в 10:00 состоится встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова