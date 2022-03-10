В Генштабе доложили о потерях врага [ Редактировать ]
Фото: Генштаб
В четверг, 10 марта, в Генеральном штабе ВСУ опубликовали информацию про потери российской армии.
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