Встреча Кулебы и Лаврова: ключевые требования Украины [ Редактировать ]
В четверг, 10 марта, в 10:00 состоится встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.
Украинская сторона уже обозначила свои ключевые требования.
По его словам, на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу украинский министр обозначил три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече уже с участием Лаврова:
- немедленное прекращение огня
- улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах
- вывод российских войск с территории Украины
Встреча должна начаться в 10:00 по киевскому времени.
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