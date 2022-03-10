В четверг, 10 марта, в 10:00 состоится встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.

Украинская сторона уже обозначила свои ключевые требования.

По его словам, на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу украинский министр обозначил три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече уже с участием Лаврова:

немедленное прекращение огня

улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах

вывод российских войск с территории Украины