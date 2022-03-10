Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии в Украине имущества Российской Федерации и ее резидентов.

"Президент Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", главным из обработки которого был определен Комитет по вопросам экономического развития", - сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, конфискация имущества РФ и резидентов производится без какой-либо компенсации их стоимости.

Это связано с тем, что Россия напала на Украину и ведет полномасштабную агрессивную войну против нашей страны и украинского народа.