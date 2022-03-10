Зеленский подписал закон о конфискации всего российского имущества [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии в Украине имущества Российской Федерации и ее резидентов.
"Президент Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", главным из обработки которого был определен Комитет по вопросам экономического развития", - сообщается на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, конфискация имущества РФ и резидентов производится без какой-либо компенсации их стоимости.
Это связано с тем, что Россия напала на Украину и ведет полномасштабную агрессивную войну против нашей страны и украинского народа.
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