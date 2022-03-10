Оккупанты вторглись на объекты ГТС, есть угроза поставкам газа в Украину и Европу [ Редактировать ]
Источник: Оператор ГТС Украины
Российские оккупанты вторглись на объекты газотранспортной системы, есть угроза поставки газа в Украине и Европе. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.
ОГТСУ сообщает о попытках российских военных и вооруженных группировок "ЛНР" попасть на территорию компрессорных станций Новопсков Луганской области, Купянск Харьковской области, а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС.
Компания предупреждает, что вмешательство в технологические процессы работы ГТС "создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе, и может привести к технологической катастрофе в регионе".
ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС.
О чрезвычайной ситуации и сложившейся угрозе компания сообщила правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также ПАО "Газпром".
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