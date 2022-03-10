"Мы не боимся": Зеленский рассказал об обороне Киева [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские войска хотели забрать Киев уже в первые дни войны, но это им не удалось. Украина каждый день доказывает, что умеет защищать свое государство.
Об этом сказал президент в интервью немецкому изданию ZEIT.
По его словам, он остается в стране со своим народом.
Также он отметил, что не боится осады Киева.
"Мы не боимся. Мы уже показали миру, что умеем защищаться. И если вы меня спросите о страхе, то я должен вам сказать: бояться должны не мы, а политики мира. Я имею в виду всех тех, кто сейчас смотрит на Украину и думает: может ли быть такое же вторжение в мою страну?", - сказал президент.
Зеленский добавил, что, то, что делает россия в отношении Украины, могут захотеть повторить и другие государства против своих соседей. В частности, защита Украины - это глобальная антивоенная акция.
Президент отметил, что все потенциальные агрессоры в мире должны знать, чего ожидать, когда они начнут войну.
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