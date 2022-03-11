ГП НАЭК "Энергоатом" полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Телеграме.

"Энергоатом" полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива.

"Энергоатом" обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%.

НАЭК "Энергоатом" в 2021 году по сравнению с предыдущим годом увеличила выработку электроэнергии на 13,1% – до 86,4 млрд кВт-часов.

24 февраля президент россии Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.