Гуманитарные коридоры: Ирина Верещук назвала маршруты на 11 марта [ Редактировать ]
Фото: социальные сети
В пятницу, 11 марта, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в обращении назвала направления гуманитарных маршрутов, которые, как ожидается, заработают сегодня. Речь о таких маршутах:
- Мариуполь - в направлении Запорожья (ещё ни разу он не работал);
- Из Запорожья выйдут машины с гуманитарным грузом в Мариуполь (также ни разу не был запущен);
- Пологи (Запорожская область) в направлении Запорожья;
- Из Запорожья выйдут машины с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами в Пологи;
- Волноваха - в направлении Покровска;
- Энергодар-Днепрорудный-Васильевка-Запорожье;
- Изюм - в направении Лозовой;
- Буча - Киев;
- Гостомель - Киев;
- Козаровичи - Киев;
- Микуличи - Киев;
- Андреевка (Киевская обл) - Житомир;
- Макаров (Киевская обл) - Житомир;
- Бородянка (Киевская обл) - Житомир.
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