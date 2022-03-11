Ситуація на окупованих АЕС залишається критичною: керівник МАГАТЕ терміново літав до Анталії [ Редактировать ]
Весь світ зараз з жахом стежить зе тим, що відбувається на захоплених окупантами атомних електростанціях в Енергодарі та Чорнобилі. Ситуація там - критична.
Тож керівник МАГАТЕ - міжнародної агенції з атомної енергії - терміново літав до Анталії. Аби поговорити з міністрами закордонних справ України та Росії.
Бо вже другий день МАГАТЕ не отримує жодних даних із цих об'єктів.
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