Вже другий день МАГАТЕ не отримує жодних даних із цих об'єктів.

Весь світ зараз з жахом стежить зе тим, що відбувається на захоплених окупантами атомних електростанціях в Енергодарі та Чорнобилі. Ситуація там - критична.

Тож керівник МАГАТЕ - міжнародної агенції з атомної енергії - терміново літав до Анталії. Аби поговорити з міністрами закордонних справ України та Росії.

Бо вже другий день МАГАТЕ не отримує жодних даних із цих об'єктів.