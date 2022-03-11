Российские войска планируют окружить Одессу – Труханов [ Редактировать ]
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Одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что российские оккупанты изменили планы нападения на город с моря и планируют сначала оцепить город силами по суше из Николаева и Приднестровья.
"По известной нам на сегодняшний день информации, которой мы владеем, корабли, которые были недалеко от Одессы, передислоцировали в район Крыма. Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск (в Николаевской области – ред.). Таким образом мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город через Вознесенск на Приднестровье. Таким образом, город будет отрезан и в окружении", - сказал он.
Труханов предполагает, что после оцепления на суше, русские оккупанты могут направить десантные корабли с моря для высадки с берега.
Он сказал, что у защитников Одессы есть час для подготовки благодаря героическим усилиям по сопротивлению агрессору украинскими войсками в Николаевской области.
По словам одесского мэра, местные власти формируют стратегические запасы продуктов питания с длительным сроком годности и медицинские препараты в случае взятия города в осаду.
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