В пятницу, 11 марта, в Минобороны Беларуси назвали фейком информацию про нанесенный российской авиацией удар по территории страны. Об этом сообщает официальный представитель Министерства обороны Инну Горбачеву.

Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом.

Удар, по данным Командования Воздушных Сил ВСУ был в районе населенного пункта Копани.

Сегодня в 14:30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н.п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь).

В Офисе президента назвали такой шаг провокацией и попыткой втянуть Беларусь в войну против Украины.