В Минобороны Беларуси назвали ракетный удар по деревне фейком [ Редактировать ]
В пятницу, 11 марта, в Минобороны Беларуси назвали фейком информацию про нанесенный российской авиацией удар по территории страны. Об этом сообщает официальный представитель Министерства обороны Инну Горбачеву.
Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом.
Удар, по данным Командования Воздушных Сил ВСУ был в районе населенного пункта Копани.
Сегодня в 14:30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н.п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь).
В Офисе президента назвали такой шаг провокацией и попыткой втянуть Беларусь в войну против Украины.
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