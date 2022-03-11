"Война с Украиной - это преступление": командир российской самолета публично осудил войну (видео) [ Редактировать ]
Командир самолета российской авиакомпании "Победа" публично осудил войну в Украине.
Мужчина обратился к пассажирам, поблагодарив их за выбор авиакомпании. После чего добавил:
Также хочу добавить лично от себя. Война с Украиной - это преступление. Я думаю, что любой здравомыслящий гражданин меня поддержит.
В самолете после этих слов прозвучали аплодисменты.
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