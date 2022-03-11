Данилов высказался о возможности вторжения Беларуси в Украину [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном вторжении Беларуси на территорию Украины. По его словам, это опасно, однако украинские военные готовы к этому.
"Мы держим ситуацию на контроле. Понимаем, что для нас это опасная ситуация, если белорусы присоединятся к России, но мы к этому готовы",- заявил Данилов.
По словам секретаря СНБО, украинские военные не провоцируют Беларусь, однако понимают, что самолеты отправлялись именно с ее аэродромов.
"Мы думаем, что сам" руководитель " Беларуси до этого не дойдет. Но, если он сделает хоть один шаг через нашу границу, мы будем давать отпор", - добавил Данилов.
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