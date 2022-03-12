Шістнадцятий день війни: останні дані Генштабу [ Редактировать ]
Станом на суботу, 12 березня, в Генеральному штабі ЗСУ доповіли про ситуацію в країні.
Розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил рф на всіх напрямках.
Противник, в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах.
- На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від Українських Захисників та були зупинені на окремих напрямах, на решті - ворог суттєво зменшив темпи просування.
- Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.
- За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил російської федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.
- Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону.
Ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву. Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ. Віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!
по теме
В Николаевской области украинские военные смогли загнать российских оккупантов в "кольцо"
Российские оккупанты ночью обстреливали Харьков и Мариуполь
Оккупационные российские войска размещают "Грады" прямо посреди жилых кварталов
YouTube заблокує канали російських пропагандистських державних медіа по всьому світові
Командир самолета российской авиакомпании "Победа" публично осудил войну в Украине