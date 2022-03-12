В знак осуждения российской агрессии музыканты Pink Floyd удалили все свои треки в цифровых библиотеках России и Беларуси.

Об этом сообщается в Twitter Pink Floyd.

Коллектив британской рок-группы решительно осудил вторжение России в Украину.

Чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию, музыканты по собственной инициативе удалили все произведения Pink Floyd, начиная с 1987 года, и все сольные записи Дэвида Гилмора со всех цифровых носителей и стриминговых платформ, доступных в России и Беларуси.