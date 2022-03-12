В Луганскую область прибудет эвакуационный поезд [ Редактировать ]
В субботу, 12 марта, жителей Луганской области предупредили о прибытии эвакуационного поезда. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Состав проследует от железнодорожной станции Новозолотаревка с пересадками в Лимане и Славянске.
Внимание! Сегодня в Луганской области ожидается эвакуационный поезд По информации Укрзализныци, сегодня, 12 марта, из Новозолотаровки ориентировочно в 14:00 планируется эвакуационный дизель-поезд.
Дальше будет пересадка на пассажирские поезда в Лимане и Славянске.
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