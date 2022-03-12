Гуманитарные коридоры: Ирина Верещук назвала маршруты на 12 марта [ Редактировать ]
В субботу, 12 марта, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в обращении назвала направления гуманитарных маршрутов, которые, как ожидается, заработают сегодня. Речь о таких маршрутах:
- Запорожье - Мариуполь (колонна с гуманитарным грузом и автобусами, которые должны вывезти людей из Мариуполя)
- Пологи - Запорожье
- Гостомель, Козаровичи, Микуличин (Киевская обл) - Киев
- Андреевка, Макаров, Бородянка (Киевская обл) - Киев
- Тростянец - Полтава
- Сумы - Полтава
- Лебедин - Полтава
- Конотоп - Полтава
- Великая Писаревка - Полтава
- Краснополье - Полтава
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