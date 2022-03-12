Уже почти 200 мировых компаний ушли из россии (список) [ Редактировать ]
Из-за широкомасштабного российского вторжения в Украину мировые бренды продолжают покидать рынок россии. Об этом сообщает пресс-центр МИД.
Таких компаний уже почти 200.
по теме
Украинские войска за 16 дней уничтожили 2593 единицы вражеской техники
Крупнейший банк США заканчивает свою деятельность в России и завершает существующие обязательства в стране
В России стоимость доллара на наличном рынке достигает новых высот
Олигарх Абрамович продает свои активы
В Україні створили сайт для військових рф та Білорусі, які не хочуть воювати проти українців
Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров сообщил президенту Франции Эманнюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что "в последние дни" прошли "серии переговоров российских и украинских представителей"