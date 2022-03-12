Президент Украины Владимир Зеленский назвал последствия возможного вторжения в Киев для российских оккупантов. По его словам, друзей среди украинцев российские военные не найдут.

Об этом он заявил на пресс-конференции для иностранных СМИ.

"Если они решат стереть историческую память всего региона - они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас - они зайдут в Киев. Друзей среди нас они здесь не найдут", - подчеркнул украинский лидер.



