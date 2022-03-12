Зеленский назвал последствия возможного "штурма Киева" для оккупантов [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал последствия возможного вторжения в Киев для российских оккупантов. По его словам, друзей среди украинцев российские военные не найдут.
Об этом он заявил на пресс-конференции для иностранных СМИ.
"Если они решат стереть историческую память всего региона - они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас - они зайдут в Киев. Друзей среди нас они здесь не найдут", - подчеркнул украинский лидер.
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