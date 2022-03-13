Вісімнадцятий день війни: останні дані Генштабу [ Редактировать ]
Станом на неділю, 13 березня, в Генеральному штабі ЗСУ доповіли про ситуацію в країні.
Розпочалась вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.
Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.
Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.
За наявною інформацією, на території Республіки Беларусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців рф.
Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви накопичені для громадян Республіки Білорусь - близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців рф. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.
У зв’язку з втратами збройні сили російської федерації формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).
по теме
В Генштабе ВСУ рассказали, что в Черниговской области российские войска несут серьезные потери в боях с украинскими защитниками, и на этом направлении оккупанты деморализованы и сдаются в плен
По состоянию на четверг, 10 марта, в Генеральном штабе ВСУ опубликовали последние данные по ситуации в стране
Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, группировка Воздушных сил ВСУ последние дни успешно отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что потери российской военной авиации за десять дней войны против нашей страны составили уже 88 самолетов и вертолетов
По состоянию на утро 4 марта Генеральный штаб ВСУ публикует приблизительное количество потерь российской армии с 24 февраля