Масштабні санкції загнали в глухий кут російську авіацію: подробиці [ Редактировать ]
Авіаційні санкції відправили російську авіацію у круте піке. Небо - закрите. Літаки - треба повернути.
А ті повітряні судна що лишаться - неможливо обслуговувати без запчастин, які виробники їм надсилати не збираються.
Куда літатиме "страна агромная", та як паралізована авіація вдарить по російській економіці - розкажемо далі.
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