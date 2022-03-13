В акватории Черного моря российские корабли находятся в боевой готовности [ Редактировать ]
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С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Также нарушая требования Международного гуманитарного права, оккупанты продолжают брать в заложники гражданское население, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по густонаселенным кварталам, школам и детским садам, грабят местное население, прибегают к мародерству.
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