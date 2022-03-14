14 марта должен пройти четвертый раунд переговоров России и Украины по прекращению огня. Украинская сторона озвучила свою позицию.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, украинская делегация будет настаивать на прекращении огня, немедленном отводе всех российских войск с украинской территории. Также ожидают гарантий безопасности.



"Переговоры. 4-й раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор. РФ хоть и осознает всю нелепость своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами Украины - верный выбор стратегии", - говорится в сообщении.



Четвертый раунд переговоров РФ и Украины должен был начаться в 10:30 утра в онлайн-формате.