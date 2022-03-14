Украина озвучила свою позицию на четвертый раунд переговоров с Россией [ Редактировать ]
14 марта должен пройти четвертый раунд переговоров России и Украины по прекращению огня. Украинская сторона озвучила свою позицию.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
По его словам, украинская делегация будет настаивать на прекращении огня, немедленном отводе всех российских войск с украинской территории. Также ожидают гарантий безопасности.
"Переговоры. 4-й раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор. РФ хоть и осознает всю нелепость своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами Украины - верный выбор стратегии", - говорится в сообщении.
Четвертый раунд переговоров РФ и Украины должен был начаться в 10:30 утра в онлайн-формате.
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