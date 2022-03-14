"Все ждут новостей, вечером обязательно доложим": Зеленский о переговорах с россией [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние переговоры с Россией. Он пообещал, что результаты очередного раунда будут известны вечером.
"Нужно держаться, нужно сражаться, чтобы победить. Чтобы пройти к заслуженному украинцами миру. Честный мир, с гарантиями безопасности для нашего государства. Чтобы положить это на бумагу. В переговорах, сложных переговорах. Сегодня началась встреча делегаций. Она продолжается. Все ждут новостей. Вечером. Вечером обязательно доложим", - отметил Зеленский.
по теме
После многочисленных потерь, российские войска уже не знают где искать резервы или же помощь
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет вечером 12 марта провели телефонный разговор
Президент Украины Владимир Зеленский назвал последствия возможного вторжения в Киев для российских оккупантов
В суботу, 12 березня, президент України Володимир Зеленскький звернувся до італійського народу
Владимир Зеленский 12 марта записал новое видеообращение к украинцам.