Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние переговоры с Россией. Он пообещал, что результаты очередного раунда будут известны вечером.

"Нужно держаться, нужно сражаться, чтобы победить. Чтобы пройти к заслуженному украинцами миру. Честный мир, с гарантиями безопасности для нашего государства. Чтобы положить это на бумагу. В переговорах, сложных переговорах. Сегодня началась встреча делегаций. Она продолжается. Все ждут новостей. Вечером. Вечером обязательно доложим", - отметил Зеленский.