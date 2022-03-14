Случаи использования церковных зданий для ведения боевых действий недопустимы и не имеют на то Божьего благословения. Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на news.church.ua, об этом заявили в Украинской Православной Церкви, комментируя сообщение Штаба Вооруженных Сил Украины о фиксированных неединичных случаях использования российскими войсками гражданской инфраструктуры, в частности, и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

"Украинская Православная Церковь воспринимает этот факт как акт святотатства и нескрываемого надругательства над святыней, в результате чего место поклонения Богу превращают в место, где совершаются дьявольские дела. Те, кто осмеливается оборудовать в храмах огневые позиции не только подвергают это культовое сооружение опасности, но и предварительно сознательно оскверняют его", - подчеркнули в Украинской Православной Церкви.

В комментарии отметили, что все, что связано с кровопролитием, категорически не допускается в помещении православного храма.

"Господь говорит со страниц Евангелия: "Дом Мой домом молитвы назовется» (Мф. 21:13). В храме во время Литургии совершается Бескровная Жертва Спасителя. Поэтому все, что связано с кровопролитием категорически не допускается в помещении храма. Именно поэтому, согласно церковным канонам, в храме не только нельзя использовать оружие, но и категорически запрещается даже заходить с оружием в храмовое сооружение. Все случаи использования церковных сооружений для ведения боевых действий недопустимы и не имеют на то Божьего благословения", - подытожили в Украинской Православной Церкви.