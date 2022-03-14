Выжившие в Украине военнослужащие ВС россии массово пишут рапорты об отказе возвращаться в зону боевых действий. В распоряжение информационного агентства Guildhall проверенный источник передал фотографии рапортов российских военнослужащих, воевавших в Украине и вернувшихся в места дислокации.

Редакцией получены соответствующие рапорты военнослужащих 41 А ЦВО ВС РФ в полном составе прибывших в Украину. Среди причин отказа солдаты указывают нежелание быть использованными в качестве "пушечного мяса", неразъяснение причин военной операции в Украине, отсутствие технического обеспечения и связи с командованием, и другие.

Так, сержант Мирапов Сапар Мерданович в рапорте командиру воинской части №61899 указывает: "(…) настоящим докладываю, что считаю невозможным свое повторное убытие по причине по причине плохой организации, отсутствия связи, технического обеспечения. Приехал, не понимая для чего я там нужен, без объяснения задачи. Я не хочу быть пушечным мясом", - заявил в рапорте сержант ВС РФ Мирапов.

Также, командир 2 отделения 3 взвода мотострелковой роты младший сержант Пугачев Александр Алексеевич сообщает командиру 3 мотострелкового батальона, что "(…) отказывается повторно принимать участие в боевых действия в Украине по причине отсутствия материально-технического обеспечения, отсутствия координации действий, отсутствия какой-либо связи в подразделении и с командованием".