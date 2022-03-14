Зеленский попросил Раду продлить военное положение в Украине [ Редактировать ]
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Президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой продлить действие военного положения в Украине.
Парламент должен утвердить соответствующий указ главы государства.
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