"Росія руйнує зараз і себе": Зеленський звернувся до українців [ Редактировать ]
У вівторок, 15 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.
Ми воюємо за життя. Ми виборюємо життя у ракет, авіабомб, артилерії, танків, мінометів. І всього іншого, що російські війська використовують, щоб знищити нас. Усього іншого, чим росія руйнує зараз і себе.
"Тому що кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні – це кроки до самознищення росії", - сказав він.
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