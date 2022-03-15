У вівторок, 15 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Ми воюємо за життя. Ми виборюємо життя у ракет, авіабомб, артилерії, танків, мінометів. І всього іншого, що російські війська використовують, щоб знищити нас. Усього іншого, чим росія руйнує зараз і себе.

"Тому що кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні – це кроки до самознищення росії", - сказав він.