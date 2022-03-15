"Призываем Китай осудить войну в Украине" - Столтенберг [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки призвали Китай осудить войну на территории Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Требуют отказаться от поддержки России.
Мы призываем Китай четко осудить это вторжение и не поддерживать Россию. Мы тщательно наблюдаем за любыми признаками поддержки России со стороны Китая.
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