В Украине на время войны снизили налоги: главные изменения [ Редактировать ]
Во вторник, 15 марта, Верховная Рада приняла революционный законопроект в налоговой сфере. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
На время военного положения для среднего и крупного бизнеса будет значительно расширена возможность воспользоваться опцией единого налога.
Как отметил премьер, предприятия с оборотом до 10 млрд гривен смогут перейти на уплату единого налога. Вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить лишь 2% от оборота.
Снимаем все остальные ограничения по количеству рабочих и по видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса.
Также проект закона содержит много других новаций:
Физические лица-предприниматели 1-й и 2-й групп будут платить единый налог на добровольной основе.
Также физические лица-предприниматели не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников. Это сделает государство.
На период военного положения ФОПы также не буду платить ЕСВ, если не получают дохода.
Санкции за нарушение закона о РРО не будут применяться до завершения военного положения.
С 24 февраля 2022 до конца года освобождаются от уплаты за землю плательщики на территориях, на которых ведутся боевые действия.
Не будет уплачиваться НДС за товары, которые были уничтожены во время войны, а также переданы на нужды обороны.
Также будет отменен акциз на топливо, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%.
В течение нескольких часов после вступления в силу этих законов Кабинет министров примет все необходимые подзаконные акты, чтобы новая налоговая система заработала уже на этой неделе.
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