Военные эксперты заметили приближение трех групп боевых кораблей российского флота в направлении Одессы. А вечером во вторник, 15 марта, украинские власти подтвердили обстрелы и сообщили о двух раненых.

Так, на спутниковых снимках около 11:47 независимые военные эксперты Naval News заметили движение 14 боевых кораблей российского флота. Боевые корабли шли в двух группах южнее линии десантных кораблей.

Северная группа состоит из буксирного судна или тральщика, двух больших десантных кораблей проекта 775, еще одного буксира, а замыкает их еще один десантный корабль проекта 775.

Средняя группа 2 двигается в форме квадрата. Эта группа состоит, вероятно, из ракетных корветов.

В южной группе 3 заметили крейсер Москва, который сопровождают два больших десантных корабля проекта 1171 года Тапир. Кроме того, в этой группе эксперты заметили движение большого десантного корабля Петр Моргунов из состава Северного флота ВМФ России, обычно дислоцировавшегося в порту Североморск в Мурманской области.

В свою очередь глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что сегодня утром по одному из населенных пунктов Одесской области нанесли ракетный удар вражеской авиацией и с артиллерии на кораблях, в результате чего два человека получили ранения.

Около 14:00 по другому населенному пункту российские военные стреляли из корабельной артиллерии. По словам Марченко, было выпущено около 90 снарядов.