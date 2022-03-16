В Виннице и Запорожье прогремели сильные взрывы [ Редактировать ]
В Виннице и в Запорожье ночью прогремели мощные взрывы. Куда именно попали ракеты не сообщается, поскольку это может помочь врагу в корректировке огня.
Так, в Виннице около трех часов ночи прозвучали сирены воздушной тревоги, а через час послышались два громких взрыва с интервалом в несколько минут. Их услышали почти во всех микрорайонах города, и даже за его пределами, сообщает Вінниця.info.
Также в Запорожье в среду прогремел взрыв, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
На месте работают соответствующие службы.
Позже он добавил, что взрыв прогремел на железнодорожном вокзале Запорожья-2.
Куртев обратился к жителям с просьбой не паниковать и не распространять видео либо фото в соцсетях.
В то же время местные жители отмечают, что взрыв было слышно в разных районах города, но сигнала тревоги не было.
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