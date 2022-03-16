НАТО продолжит поставки вооружений в Украину после российского вторжения. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поставки идут по самым разным каналам. Об этом сообщает Reuters.

Мы должны продолжать демонстрировать на деле нашу поддержку Украине.

По его словам, вооружения поставляются на фронт.

Мы продолжим поставлять его на Украину по самым разным направлениям.

НАТО собирается сообщить своему военному командованию о разработке планов новых способов сдерживания России после вторжения Москвы в Украину, включая дополнительные войска и системы противоракетной обороны в Восточной Европе.

Министры также заслушают своего украинского коллегу Алексея Резникова, который, как ожидается, будет просить предоставить больше оружия из отдельных стран НАТО, поскольку российские атаки на украинские города продолжаются, а российские военные стремятся установить контроль над Киевом.

Хотя по меньшей мере 10 крупнейших союзников НАТО, в том числе США, Великобритания и Франция, перебросили дополнительные войска, корабли и боевые самолеты на его восточный фланг и привели в боевую готовность, альянс все еще должен подумать о том, как противостоять угрозе новая ситуация с безопасностью в Европе в среднесрочной перспективе.