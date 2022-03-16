"Стою на коленях": Егорова решила извиниться после отказа продления вида на жительство в Турции [ Редактировать ]
Ярая российская пропагандистка Снежана Егорова, на которой поставила крест собственная дочь, написала на своей странице многословное извинение перед украинцами.
Интересно, искреннее или таким образом она пытается решить вопрос с продлением вида на жительство в Турции? Недавно ей и ее детям в этом отказал украинский консул.
Отметим, что заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр призвала не верить источникам информации врага.
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