Російське вторгнення: Арестович доповів про ситуацію [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр із відео
В середу, 16 березня, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович провів брифінг щодо ситуація щодо російського вторгнення.
по теме
Prev Next
16 марта 2022 09:45 Горящие вертолеты россии под Херсоном показали со спутника
Украинские военные уничтожили во вторник несколько российских военных вертолетов в международном аэропорту Херсон
16 марта 2022 09:30 В Генштабе рассказали о потерях российских войск
Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 13 800 военнослужащих
16 марта 2022 08:28 В Виннице и Запорожье прогремели сильные взрывы
Куда именно попали ракеты не сообщается, поскольку это может помочь врагу в корректировке огня
16 марта 2022 08:00 Пакистан отправил в Украину первые самолеты с гуманитарной помощью
Пакистан направил в Украину два транспортных самолета С-130 с гуманитарной помощью
16 марта 2022 07:31 В Киеве и других городах прогремели взрывы (видео)
В среду, 16 марта, в столице Украины, Киеве, снова прозвучали взрывы. В сети публикуют видео