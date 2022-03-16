Стояли в очереди за хлебом: оккупанты обстреляли людей в Чернигове [ Редактировать ]
В Чернигове российские войска открыли огонь по людям.
Украинцы стояли в очереди, чтобы купить хлеб, как раздались выстрелы.
"Как минимум 10 погибших", - говорится в сообщении.
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